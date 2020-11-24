Amcasından kalan mağazadaki ürünleri, hayır kurumlarına bağışladı
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Amcasından kalan mağazadaki ürünleri, hayır kurumlarına bağışladı

24.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:11
Amcasından kalan mağazadaki ürünleri, hayır kurumlarına bağışladı

BOLU'da yaşayan Tuğçe Beşlioğlu, ölen amcasından kalan 30 yıllık mağazadaki giyim eşyalarını, hatırasını yaşatmak amacıyla hayır kurumlarına bağışladı.

BOLU'da yaşayan Tuğçe Beşlioğlu, ölen amcasından kalan 30 yıllık mağazadaki giyim eşyalarını, hatırasını yaşatmak amacıyla hayır kurumlarına bağışladı.

Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki Güler 1 İş Hanı'nda giyim mağazası işleten Ahmet Beşlioğlu, nisan ayında yaşamını yitirdi. Ahmet Beşlioğlu'nun ölümünden sonra yeğeni Tuğçe Beşlioğlu, mağazadaki giyim eşyalarını hayır kurumlarına bağışlamaya karar verdi. Amcasının hatırasını yaşatmak için böyle bir karar aldığını belirten Beşlioğlu, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Hayır Çarşısı ile Bolu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Esirgeme Kurumu ile huzurevleri yetkililerine haber verdi. Tuğçe Beşlioğlu, 30 yıldır hizmet verilen mağazadaki eşyaları tek tek raflarından indirerek, kurum yetkililerine teslim etti.


Amcasından kalan mağazadaki ürünleri, hayır kurumlarına bağışladı
Amcasından kalan mağazadaki ürünleri, hayır kurumlarına bağışladı
Amcasından kalan mağazadaki ürünleri, hayır kurumlarına bağışladı
Amcasından kalan mağazadaki ürünleri, hayır kurumlarına bağışladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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