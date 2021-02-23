Amcasına zorla senet imzalattı, mahkemede 'Ayağının altını öperim' dedi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte amcasına zorla senet imzalatan İbrahim K. yargılandığı davada pişman olduğunu belirterek, "Amcam burada olsa ayağının altını öperdim. Bir cahillik ettik" dedi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte amcasına zorla senet imzalatan İbrahim K. yargılandığı davada pişman olduğunu belirterek, "Amcam burada olsa ayağının altını öperdim. Bir cahillik ettik" dedi. İbrahim K. ve 3 arkadaşı 17'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gölcük'te 2 yıl önce İbrahim K., 3 arkadaşıyla birlikte amcası Mahmut K.'nin evini basıp, zorla senet imzalattı. Olayın ardından 4 şüpheli tutuklanırken, haklarında 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konuttan birden fazla kişiyle yağma, özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla dava açıldı.

Bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada İbrahim K. ifadesinde, "Müşteki amcam olur. Ben bu duruma kimseyi düşürmek istemezdim. Kendisine özür mektupları gönderdim. Annem yanına gitti. Ben böyle bir hata yapmamalıydım. Ben tutuklu bulunduğum sürede farkına vardım. Bizim amacımız yağma, değildi. Pişmanlığımızı defalarca dile getirdik. Amcam burada olsa ayağının altını öperdim. Bir cahillik ettik. Bize son bir şans vermenizi istiyorum" dedi. İbrahim K. yaşadığı stres nedeniyle vücudunda çıkan yaraları da mahkeme heyetine gösterdi.

İhsan T., Göksu D. ve Muzaffer T. de ifadelerinde pişman olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti savunmaları aldıktan sonra kararını açıkladı. 4 sanık 17'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanıklar için istinaf yolu açık bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sebahattin AYDIN