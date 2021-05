AMCANIN YEĞENİNİ HAYATTA TUTMA ÇABASI

-Gaziosmanpaşa'da arkadaşının bıçakladığı genç hayatını kaybetti. Kavga sonrası yaralanan genci, amcasının hastaneye yetiştirmek için sırtında taşıması kameraya yansıdı.

Murat SOLAK-Ömer ÇETİNASLAN-Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA'da, çıkan tartışmada arkadaşı tarafından bıçaklanan Abdülsamet Kurtay (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı gencin amcası tarafından sırtında taşınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Abdülsamet Kurtay (22) evine gelen arkadaşı M.E. ile bir süre sohbet etti. Evde yalnız olan ikili arasında tartışma çıkması üzerine M.E. ile Abdülsamet Kurtay arasında kavga çıktı. M.E., mutfaktan aldığı bıçakla Kurtay'ı bacağından bıçakladı. Sesleri duyan Kurtay'ın amcası Sadettin Kurtay, yeğeninin kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. O sırada M.E., evden kaçtı. Amca Sadettin Kurtay, bacağından yaralanan yeğenini sırtına alarak dışarıya çıkardı. Yaralıyı bir süre sırtında taşıyan amca Sadettin Kurtay, yeğeninin durumunun ağırlaştığını görünce yeğenini yere bıraktı. Çevredeki bir iş yerinden yardıma koşanlar, kan kaybeden Kurtay'ın bacağına kemer takıp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kurtay'ı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Kurtay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonrasında, Kurtay'ı bıçaklayan M.E., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI VERMESİN'

Abdülsamet Kurtay'ın babası Ahmet Kurtay, "Evde oturuyorlarmış. Amcası sakalaştıklarını söyledi. Amcası bir buçuk saat kapıda oturmuş. Önce yüzüne vuruyor. Daha sonra bıçağı bacağına saplıyor. Olay mutfakta oluyor. Mutfaktan can havliyle gelip kapıyı açmaya çalışıyor. Amcası kapıya vurunca, bir süre bekledikten sonra kapıyı açıyor. Çocuk gidiyor. İçeri girdiğinde, 'Amca beni götür' diyor. Amcası sırtına alarak götürüyor. Otoparkın oraya gelince 'yardım edin' diye bağırıyor. Oradakiler kemerini çıkararak bacağına bağlıyor. Ambulansa koyarak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüyorlar. Salı günü hastaneye götürülüyor, Çarşamba günü vefat ediyor. Allah, kimseye evlat acısı vermesin. Yakalandı. Benim oğlumu öldürdü, onun da içeride çürümesini istiyorum" dedi.

'MAHALLEDEKİLER MÜDAHALE ETSEYDİ KURTULABİLİRDİ'

Hayatını kaybeden Abdülsamet Kurtay'ın çocukluk arkadaşı Aliş Bayraktar, "Çocukluk arkadaşımdı. Üzgünüz, bıçaklandığını duyup hastaneye koştuk. Evine girmişler, bıçaklayıp hastaneye kaldırmışlar. Amcası sırtında taşımış. Mahalleden müdahale edilseydi, tampon yapılsaydı kurtulabilirdi ama hastanede hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

'KAN KAYBETMESİN DİYE BACAĞINA KEMER SARDIK'

Bacağından yaralanan Kurtay'ın yardımına koşup, bacağına kemerini saran Bekir Abados, "Amcası hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Taşıyamadı, düşürdü. Biz de koştuk, yardıma geldik. Kan kaybetmesin diye kemer çıkartıp, ayağına sardık. Durumu ağırdı. Evi, iki alt sokakta. Amcası oradan buraya kadar taşıyor. Yorulunca da taşıyamayıp burada bırakıyor. Sonra biz yardım ettik" diye konuştu.

KURTAY'IN AMCASI TARAFINDAN SIRTINDA TAŞINMASI KAMERAYA YANSIDI

Amca Sadettin Kurtay'ın, bıçaklanarak hayatını kaybeden Abdülsamet Kurtay'ı sırtında taşıması çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, amca Kurtay'ın yeğeni Abdülsamet Kurtay'ı kanlar içerisinde sırtında taşıdığı görülüyor. İki sokak boyunca yeğenini sırtında taşıyan amcanın bitkin olduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı