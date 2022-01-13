Amcalarından haber alamayan yeğenler, paniğe neden oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amcalarından haber alamayan yeğenler, paniğe neden oldu

Amcalarından haber alamayan yeğenler, paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde amcalarından haber alamayan yeğenler, mahallede paniğe neden oldu.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde amcalarından haber alamayan yeğenler, mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre göre, İpekyolu Mahallesi Müftüoğlu Sokak'ta 2 katlı evin üst katında oturan Osman Ç. isimli vatandaşa yeğenleri bir süre ulaşamadı. Uzun süre telefonuna ulaşamayan yeğenleri kötü bir durum oldu zannederek polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve girdi. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler ve yeğenler aileye tekrar ulaşmaya çalıştı. Polislerin yaptığı araştırmalar sonucunda ailenin komşu ziyaretine gittiği ve Osman Ç. isimli vatandaşın telefonu evde bıraktığı öğrenildi.

Mahallelinin de sokağa döküldüğü olayda yeğenler rahat bir nefes alırken, polis ve itfaiye ekipleri evde yaptığı inceleme sonucu olay yerinden ayrıldı. - ORDU

Amcalarından haber alamayan yeğenler, paniğe neden oldu

Amcalarından haber alamayan yeğenler, paniğe neden oldu

Amcalarından haber alamayan yeğenler, paniğe neden oldu

Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi

Marmaray'da intihar! Raylara atlayan kadın, trenin altında kalarak can verdi

 Eski eşini yakan kocadan akılalmaz savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı

Eski eşini yakan kocadan akılalmaz savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı

 Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı

Kadıköy'de yangın paniği! 5 kişi hastanelik oldu, 1 cansız bedene ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title