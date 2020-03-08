Amca yeğenini silahla vurarak öldürdü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Amca yeğenini silahla vurarak öldürdü - Haber
Şanlıurfa, Güncel

Amca yeğenini silahla vurarak öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada yeğenini silahla vurarak öldürdü.

08.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:41
Amca yeğenini silahla vurarak öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Yeğen Mahallesi'nde Halil Y. (60) ile yeğeni Abdullah Y. (18) arasında kız alıp verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Halil Y'nin silahla ateş etmesi sonucu yeğeni Abdullah Y. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan amca Halil Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Amca yeğenini silahla vurarak öldürdü

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Amca yeğenini silahla vurarak öldürdü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haber
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Evrim'in Sercan'a söylediği sözler adayı karıştırdı Haber
Evrim'in Sercan'a söylediği sözler adayı karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Can Yaman Gülben Ergen Müslüm Gürses
Spor Podolski Burak Yılmaz Bülent Uygun Gökhan Gönül Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Amca yeğenini silahla vurarak öldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:17:11. #1.14#