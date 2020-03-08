Amca yeğenini öldürdü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Amca yeğenini öldürdü - Haberler
Şanlıurfa, 3. Sayfa

Amca yeğenini öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

08.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:13
Amca yeğenini öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Yeğen kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan amca Halil Y. ile yeğeni Abdullah Y. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada amca Halil Y., yeğeni Abdullah Y.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarma ekipleri mahallede önlem alarak kaçan zanlıyı yakalamak için de çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haberler
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haberler
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haberler
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı Haberler
Erdoğan'dan göçmen krizine ilişkin Yunanistan'a dikkat çeken çağrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Muhterem Nur Müslüm Gürses Alpaslan Özmol
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Berkay Şahin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Amca yeğenini öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:23:57. #1.15#