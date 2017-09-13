Amca Yeğen Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde amca ile yeğeni arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Olay, İncirliova ilçesine bağlı Eğrek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğrek Mahallesinde yaşayan N.A (36) ile amcası H.A (60) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca ve yeğen birbirlerine ellerindeki bıçaklarla saldırdı.



Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan amca ve yeğen, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan yeğen N.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan amca H.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN