Amca oğulları arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde aralarında husumet bulunan amca oğulları arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Olay, Samsun-Sinop karayolu Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'da yaşayan Muhammet Kurban, 1 hafta önce amca oğluna ait Pazar Mahallesi Mustafa Engiz Sokak'ta bulunan çay ocağına gelerek silahla ateş etti. Olayda çay ocağında bulunan 1 müşteri yaralandı. Olay sonrası yakalanan Muhammet Kurban tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Dün akşam serbest bırakılmış



Dün akşam serbest bırakılan Muhammet Kurban ile amca oğlu İsmail Can Kurban, Samsun-Sinop karayolu Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşılaştı. Çıkan tartışmada İsmail Can Kurban silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Muhammet Kurban ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Kurban hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekiplerince yakalan katil zanlısı İsmail Can Kurban gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA