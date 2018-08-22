Amca Oğlu Dehşet Saçtı: 3 Yaralı

Bursa'da amca çocukları arasında çıkan kavgada bir kişi aynı aileden 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı. Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi Yakup Sokak'ta meydana geldi. Amca çocukları arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma yerini silaha bıraktı. Sinirlerine hakim olamayan Güvenç D. belindeki silahına sarılarak, akrabaları Mustafa D. (54), Nazlı D. (44) ve Serhat Ü.'ye (23) ateş etmeye başladı. İkisini evin içinde diğerini de terminal bahçesi içinde ayaklarından vuran saldırgan, silahı ile birlikte polis ekiplerince olay yerinde kıskıvrak yakalanarak emniyete götürüldü. Ayaklarından kurşun yarası alan üç kişi ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Halil Ataş/İHA)