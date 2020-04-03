Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü
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Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü

Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü Gaziantep'te aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu amca çocuklarının silahlı kavgasında bir kişi öldü.

03.04.2020 22:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:20
Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü

Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu amca çocuklarının silahlı kavgasında bir kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan amca çocukları H. Sagi ile A. Sagi, 1 Nisan 2020 Çarşamba akşamı tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası A.Sagi eline aldığı tüfekle amcaoğlu H. Sagi'yi yaraladı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan H. Sagi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. H. Sagi'nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Amcaoğlunu yaralayıp ölümüne neden olduktan sonra kaçan A. Sagi ise polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İHA

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Amca çocukları arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü
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