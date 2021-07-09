Son dakika haberi... Ambulanstan çıkanı görenler gözlerine inanamadı
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Son dakika haberi... Ambulanstan çıkanı görenler gözlerine inanamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Ambulanstan çıkanı görenler gözlerine inanamadı Ambulansın motor kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı Hasta nakline giden ambulansın motoruna kısmına yılan girdi Afyonkarahisar'da 112 Acil servis ambulansının motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ambulanstan çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Ambulansın motor kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı

Hasta nakline giden ambulansın motoruna kısmına yılan girdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 112 Acil servis ambulansının motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, kent merkezi üniversite hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 112 Acil servis ekipleri Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinde baraj yolunda düşerek ayağını kıran bir hastanın olay yerinden alınıp hastaneye nakli görevine gitti. Daha sonra hastayı 03 BS 381 plakalı ambulans ile alan sağlık görevlileri hastayı kent merkezindeki üniversite hastanesine getirdiler. Hastanın sedye ile hastaneye konulmasının ardından ambulansın motor kısmından sesler geldiğini duyan ambulans şoförü Hasan Hüseyin Yılmaz aracın altına eğilip baktığında yılanı fark edince itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine hastaneye gelen ekipler motorun içine giren yılanı çıkardı. Ekipler ardından yılanı doğal ortamına bırakmak üzere koruma altına alarak bölgeden ayrıldı.

Son dakika haberi... Ambulanstan çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Son dakika haberi... Ambulanstan çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Son dakika haberi... Ambulanstan çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Son dakika haberi... Ambulanstan çıkanı görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

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