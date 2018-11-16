Ambulansta Esrar Ele Geçirilmesiyle İlgili 3 Kişi Tutuklandı

Ambulansta Esrar Ele Geçirilmesiyle İlgili 3 Kişi Tutuklandı

Kilis’in Elbeyli ilçesinde Suriye’ye hasta teslim ettikten sonra dönerken, Çobanbey Sınır Kapısı’nda özel hastaneye ait ambulansta 22 kilo esrarın ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ambulansta Esrar Ele Geçirilmesiyle İlgili 3 Kişi Tutuklandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriye'ye hasta teslim ettikten sonra dönerken, Çobanbey Sınır Kapısı'nda özel hastaneye ait ambulansta 22 kilo esrarın ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

13 Kasım tarihinde Gaziantep'teki özel hastaneden taburcu edilen Suriyeli hastayı ülkesine götürdükten sonra Türkiye'ye dönerken Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nda arama yapılan ambulansta 22 kilo esrar ele geçirilmişti. Ambulans şoförü Y.Y., sağlık görevlisi N.Ç. ile esrarı teslim alacağı belirtilen M.H. gözaltına alınmıştı. Sorguları tamamlanan 3 kişi sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Öte yandan Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak esrarın ele geçirildiği özel hastaneye ait ambulansa da mahkeme kararıyla el konulduğu bildirildi. - KİLİS

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