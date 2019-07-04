Ambulansların trafikle imtihanı

Kahramanmaraş'ta acil vakalara yetişmek için yola çıkan ambulansların trafikte bin bir güçlük yaşayarak hayati değerde zaman kayıpları yaşadığını belirten ambulans şoförü Salir Er, sürücülere empati çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan bir ambulans yoğun trafiğin orasında kalmıştı. Sirenleri açık bir şekilde korna çalan ambulansa, sürücüler hiçbir şekilde yol vermezken, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte araçlar hareket etti ve ambulansın önünde bulunanların sağa sola çekilmesiyle ambulans seyir edebildi.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından, Kahramanmaraş'ta ambulansların trafikle ve sürücülerle yaşadığı sorunları anlatan ambulans şoförü Salih Er, vakalara ulaşırken trafiğe takılmaları ve sürücülerin yol vermemeleri durumunda hastaya geciktiklerini belirterek, "Sürücülerimizin empati yapmasını istiyoruz. O hasta kişi kendisinin de bir yakını olabilir. Bu yüzden daha duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

"10 dakikanın altında ulaşmamız lazım"

Vatandaşların hastalık, kaza gibi durumlarda 112'yi arayarak, komuta kontrol merkezine olayın ne olduğunu, kaç yaralı olduğunu ve hastanın genel durumunu ve ambulans talebini belirten bir çağrı yaptığını belirten Kahramanmaraş 112 Başhekim Yardımcısı Ökkeş Alkışçı, "Çağrı düştükten sonra komuta kontrol merkezimiz en yakın istasyondaki ambulansı görevlendiriyor ve ambulans çıkış yaparak vakaya ulaşmayı amaçlıyor. Normalde kentsel, şehir içi vakalarda 10 dakikanın altında ulaşmamız lazım. İstasyonlarımızda bu şekilde konumlandırılmış durumda. En yakın istasyonumuz çıktıktan sonra da mümkün olan en kısa sürede vakaya ulaşıyor" dedi.

Genel olarak vakalara 10 dakikanın altında ulaşma sürelerinin yüzde 98 oranında olduğunu belirten Alkışçı, "Yüzde 1 ve 2'lik oranda istenilen sürede ulaşamayabiliyoruz. Bunda ise trafik yoğunluğu, ambulansa yol vermeme ve bölgedeki yakın ambulansın başka bir görevde olması gibi nedenlerle bu süre aşılabiliyor ama yüzde 98'lik oranda bunu sağlıyoruz. Bunu artırmak için de çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Sürücülerden empati bekliyoruz"

Vakalara en kısa sürede ulaşmak için hızlı hareket etmelerine rağmen çoğu zaman trafik ve sürücü engeline takıldıklarını belirten ambulans şoförü Salih Er, "Seyir halindeyken ve kırmızı ışıklarda bize yol vermesi gereken araçlar bizleri çok bekletiyorlar. Sürücülerimizden biraz daha empati kurmalarını istiyoruz. Kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğü bizim için avantajlı bir durum ancak bunu dezavantaja çeviren sürücüler de oluyor. Arkamızdan olumsuz bir şekilde bizi takip edenler oluyor. Fermuar usulünü bilmeyenler de var. Öndeki aracın bize yol vermesi gerekirken, sıralı şekilde bulunan araçların bizim geçiş üstünlüğümüzden faydalanmaları ve önümüzde seyir etmeleri bize engel oluyor" dedi.

"Fermuar usulünü yaparlarsa rahat geçeriz"

Ambulansla vakaya giderken sürücülerin fermuar usulünü yapmaları durumunda daha hızlı ilerleyebileceklerini belirten Salih Er, "Bazı vatandaşlarımız bunun bilincinde ve yol veriyor. Ancak siren sesini duymasına rağmen hareket etmeyenler de olabiliyor. Yol vermeyen araçların sağından geçerek ivedilik sağlamaya çalışıyoruz. Tıkalı trafikte yol veremeyen sürücüler, siren sesini duyduğunda fermuar usulünü yaparlarsa rahatlıkla geçebiliriz. Bize yol vermek yerine önümüzde seyir eden sürücüler oluyor. Genelde karşılaştığımız bir sorun. Onlardan da duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

İstasyonda 24 saat usulü çalıştıklarını belirten Emel Arıkan ise, burada telsizden gelen komutalar üzerine hızla çıkış yaptıklarını belirterek, "Vakaları tamamladıktan sonra tekrar noktamıza dönerek, yeniden gelecek bir anons üzerine çıkışa hazır bir şekilde noktamızda bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA