Ambulansların kırmızı ışığa takılmaması için sistem geliştirdiler

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden (KİYÜ) bir grup öğrenci ve bilim insanı, ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlar için trafik ışıklarını kavşaklara yaklaştıklarında yeşile dönüştüren sistem geliştirdi.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kübra Önen, Burak Dinç, Erdem Ceylan, Malik Kara, Gökhan Güneş ve Faruk Cançelik, araştırma görevlisi Necati Aksoy, Elektrik Makinaları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nalbantoğlu ve Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mikail Özçiloğlu danışmanlığında yürütülen "Öncelikli Araçlar Beklemesin Projesi" kapsamında geçiş üstünlüğü bulunan araçlar için trafik ışıklarını yeşile dönüştüren cihaz tasarladı.

Sistem sayesinde, trafikte geçiş üstünlüğü bulunan ambulans, polis, jandarma ve itfaiye araçları, kavşağa yaklaştığında kırmızı ışık yeşile dönüşecek ve zaman kaybı yaşanmayacak.

Özçiloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerden gelen talep üzerine başlattıkları çalışmayla, trafikte öncelikli araçlar için cihaz geliştirdiklerini söyledi.

Sistemin başta sağlık, güvenlik ve yangına müdahale araçları olmak üzere diğer öncelikli araçlar tarafından kullanılabileceğine dikkati çeken Özçiloğlu, "Cihazın bağlandığı araç hangi yönden geliyorsa o istikametteki trafik ışıkları yeşil yanıyor. Diğer ışıkların tamamı ise kırmızıya dönerek yolun açılmasını sağlıyor, trafik daha hızlı bir şekilde akıyor." dedi.

Tasarlanan sistemin şu an için geliştirilme aşamasında olduğunu anlatan Özçiloğlu, Kilis Belediyesi'nin de katıklarıyla daha gelişmiş cihazlar kullanarak sistemi büyük kavşaklara göre dizayn etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Sistem manuel olarak da çalışabilecek

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nalbantoğlu da öncelikli araçların trafikte beklemelerinin bazen istenmeyen sonuçları beraberinde getirdiğini anımsattı.

Sistemin GPS yoluyla otomatik ya da manuel olarak hedeflenen güzergahın açılmasını ve trafiğin rahatlatmasını amaçladığını anlatan Nalbantoğlu, "Sistem kapsamında aracın kavşağa yaklaşma mesafesi ayarlanabiliyor. Araç ayarlanan mesafede kavşağa yaklaştığında o güzergahta ışıklar yeşil olacak. Bu verileri de GPS'den alacak. Sistem GPS'den veri alamadığında araçtaki cihaz da trafik ışığına sinyal göndererek yeşil yanmasını sağlayabilecek. Dolayısıyla geçiş önceliği olan araç trafikte en az bekleme yaparak, sıkışıklıktan en az etkilenerek gideceği olaya yetişecek." diye konuştu.

Öğrencilerden Burak Dinç de projede asıl amaçlarının ambulansların ulaşımını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Dinç, hasta ve yaralıların daha hızlı şekilde hastanelere yetişmesini sağlamak için geliştirdikleri sistemin istenilirse tüm öncelikli araçlara uygulanabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA