Ambulanslar Törenle Hizmete Başladı

Sağlık Bakanlığınca satın alınan tam donanımlı 2 yeni 112 acil sağlık hizmetleri ambulansı düzenlenen törenle hizmete başladı.

Törene İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Servet Yıldız, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Murat Sinanoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Hidayet Bakaç, 112 il ambulans servisi başhekimi, başhekim yardımcıları ve sağlık müdürlüğü çalışanları katıldı. Törende konuşan Mardin Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz "Bugün Mardin'de 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet tam donanımlı 44 ambulansımız hizmete girmiştir. Acil sağlık hizmetleri oldukça önem arz eden sağlık hizmetlerimizden bir tanesidir. Çünkü kalp krizi veya bir travma yahut bir trafik kazasında saniyeler ve dakikalar içerisinde acil tıbbi müdahale o insanın hayatını kurtarmakta ve dolayısıyla sağlık hizmetinin kalitesini artırmakta en önemli etkenlerden bir tanesidir. Bakanlığımızın ilimize tahsis ettiği araçlarımızla ekiplerimiz daha da güçlenecektir. Ülkemizde son 15 yılda sağlık sektöründe çok ciddi bir dönüşüm yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bundan sonrada daha ileri seviyelerde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu hizmete en iyi şekilde hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizde uçak helikopterlerin, paletli, obez ve zırhlı ambulansların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bugün 2 tane ambulansımızı Mardin'deki sağlık hizmetine katmak için bir araya geldik. Ambulanslar; Savur ilçemizde konuşlu istasyonumuza, Artuklu ilçemizde konuşlu 1 No'lu istasyonumuza teslim edilmiştir. Mardin Sağlık Müdürlüğü olarak Mardin'deki acil sağlık hizmetlerinde 26 tane 112 istasyonumuzla, 400 personelimizle ve bugün ekiplerimize kattığımız 2 ambulansla beraber toplam 41 adet ambulansımızla hizmet vermekteyiz. Şu anda şehir merkezinde kentsel vakaya ulaşım oranımız 10 dakika içerisinde yüzde 94, kırsal vakalarda ise ulaşım oranımız 30 dakikada yüzde 93 oranındadır. Bu da Türkiye ortalamasının üstündedir. Ayrıca 2018 yılı içerisinde başvuran bütün vatandaşlarımıza İlk yardım eğitimi vermeyi planlıyoruz. Biz bu hizmetleri verirken özellikle vatandaşlarımızdan 'Yaşama Yol Ver' kampanyasında ambulanslarımıza yol vermelerini talep ediyoruz. Bu ambulansların ilimize kazandırılmasında başta Sağlık Bakanlığı'mıza olmak üzere, 112 acil sağlık hizmetleri genel müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni ambulanslarımızın Mardin'i hayırlı olmasını, kazasız bir şekilde kullanılmasını diliyorum" dedi. - MARDİN