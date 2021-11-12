Ambulansla tırın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ambulansla tırın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ambulansla tırın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 sağlık çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 sağlık çalışanı olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hastayı Çerkezköy'deki hastaneye taşıyan Sercan K. yönetimindeki 59 EM 143 plakalı ambulans ile Harun Ç.'nin kullandığı 59 JB 544 plakalı hafriyat kamyonu, ışıklarda çarpıştı. Kazada sağlık personeli ve sürücü yaralanırken, kazayı görenler olayı 112 sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, olay yerinde ilk tedavinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, kaza anı da olay yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - TEKİRDAĞ

Ambulansla tırın çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

E-5'te zincirleme kaza

E-5'te zincirleme kaza

 Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı

 Hatalı sollama ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı

Hatalı sollama ortalığı savaş alanına çevirdi: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title