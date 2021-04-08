Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Übeyit Alkış (34) ile araçta bulunan Münir Turan Peltek (25) ve Sibel Örde (25) olduğu tespit edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ