Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
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Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel
Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Übeyit Alkış (34) ile araçta bulunan Münir Turan Peltek (25) ve Sibel Örde (25) olduğu tespit edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
Ambulansla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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