Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
07.05.2020 12:48 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:49
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan Selçuk (29) idaresindeki 31 ABL 150 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile Mustafa Cantaş kontrolündeki 31 FJ 698 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ çevre yolu eski SSK Hastanesi kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki sağlık görevlisi Gökhan Kıl (20), Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA