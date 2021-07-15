AMBULANSLA İSTASYONA DÖNEN SAĞLIK EKİBİ, YARALI KÖPEĞE MÜDAHALE ETTİ

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde araç çarpması sonucu ayağı kırılan ve yaralanan yavru köpeğe, ambulansla istasyona dönüş yapan sağlık ekibi müdahale etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde araç çarpması sonucu ayağı kırılan ve yaralanan yavru köpeğe, ambulansla istasyona dönüş yapan sağlık ekibi müdahale etti. Hayvanı istasyona götürüp ilk tedavisini yapan ekip, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne teslim etti.

Bolvadin 2 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli acil tıp teknisyenleri (ATT) Hakan Erbilgin, Mustafa Çetiner ve Samed Kamburcu dün saat 21.00 sıralarında ambulansla gittikleri bir görev dönüşü istasyon yakınlarında asfalt kenarında çırpınan köpek yavrusunu fark etti. Ambulanstan inen sağlık ekibi, araç çarpması sonucu sağ arka ayağının kırıldığı tespit edilen yavru köpeği, ambulansa alarak istasyona götürdü. Ekip, yaralı köpeğe burada karton ve tahta çubuktan atel yaptı. Geceyi, istasyonda geçiren köpek, daha sonra tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi.

Yolda yaralı halde bulduğu köpeğe müdahale ederek hayatını kurtaran 112 Acil Tıp Teknisyeni Hakan Erbilgin, "Vaka dönüşü yol kenarında küçük yavru bir köpek gördük, muhtemelen araç çarpmış kırıkları, açık yaraları mevcuttu. Ambulanstaki tıbbi sarf olanaklarımızla küçük yavrunun ilk tedavisini gerçekleştirmeye çalıştım. Şu anda Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde gerekli tedavisi alınmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı