Ambulansla drift atan sürücü hakkında soruşturma
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Ambulansla drift atan sürücü hakkında soruşturma

Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen personelle ilgili soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

27.01.2020 18:49 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:54
Ambulansla drift atan sürücü hakkında soruşturma

, ambulansla drift attığı belirlenen personelle ilgili soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında 'Drift yapmayan bir ambulans kalmıştı' olay başlığıyla yayımlanan habere istinaden yapılan incelemelerde söz konusu, ambulans ve ekibinin iline hasta götürdüğü, sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğu tespit edilmiştir. İlgili personel hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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