Ambulansla çarpışan otomobil, kaldırıma çıktı: 2 yaralı OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, ambulans ile çarpışan otomobil, kontrolden çıkıp, refüj ile trafik ışıklarına çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, ambulans ile çarpışan otomobil, kontrolden çıkıp, refüj ile trafik ışıklarına çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Cengiz Topel Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hasta almaya giderken ara yoldan bulvara çıkan Gökhan Karayız yönetimindeki 80 HC 032 plakalı ambulans ile Ali Ekin'in kullandığı 34 USN 07 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle refüje ve trafik ışıklarına çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu. Kazada otomobilde bulunan Zübeyde Yasak ile Fatma Sümeyye Ekin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Osmaniye

Kaynak: DHA