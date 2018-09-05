Ambulansla Arafat'a Götürülüp Hacı Oldu, Sonra Hakk'a Yürüdü

Samsun'da 64 yaşındaki Saadet Şenel, eşiyle birlikte gittiği hac farizasını yerine getirirken hastalandı. "Hacı olarak ölmek istiyorum" demesi üzerine ambulansla hac farzlarından biri olan Arafat'a götürülüp hacı oldu, büyük uğraşlar sonrasında evine getirildi ama yaşama tutunamadı.

Eşi Kadir Şenel ile birlikte hacca giden Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nden 64 yaşındaki Saadet Şenel, hac farizasını yerine getirirken ağır şekilde hastalandı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının Türkiye'ye getirilmesine çalışılırken, "Hacı olarak ölmek istiyorum" demesi üzerine çözüm aranmaya başlandı.

"Milletvekili Yılmaz devreye girdi"

Hacı olmak arzusu olan kadının akrabaları ağır hastalığı öğrenmesi üzerine Samsun'dan harekete geçti. Diplomatik olarak yaşlı kadının kısa sürede ülkesine getirilmesi ve tedavisi için Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan yardım istendi. Milletvekili Yılmaz, Diyanet Başkanlığı ve çeşitli kamu kuruluşlarıyla yaptığı yoğun görüşmenin ardından, yaşlı kadının hemen Türkiye'ye getirilmesi için imkan sağlandı.

"Yaşlı kadın hacılık arzusunu dile getirdi"

Diğer hac fazlarını yerine getiren yaşlı kadının Türkiye'ye hacı olmadan dönmek istemediğini belirtmesiyle, hacılıkta son farz olan Arafat'a gitmesi için özel bir ambulans ayarlandı. Doktorlar gözetiminde Arafat'a götürülerek hacı olması sağlandı. Ardından hemen uçağa götürülerek Türkiye'ye getirildi. 10 gündür Samsun'da yoğun bakımda tedavi altında olan Saadet Şenel, tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı kadının tedavisi için Türkiye'ye getirilmesi için yoğun uğraşlar veren Milletvekili Yılmaz, Büyüklü Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına katılarak aileye baş sağlığı dileklerini iletti. Hacı olmak için büyük bir özlem duyan Saadet Şenel'in ölüm haberinin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Yılmaz, ailenin acısını paylaştığını ifade etti. Saadet Şenel, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da katıldı. - SAMSUN