29.08.2019 17:16

Ambulansla adliyeye sevk edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 aydır aranan 65 yaşındaki yatalak hasta Fettah Çağın, polis tarafından yakalandı. Ambulansla önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, ardından da adliyeye sevki sağlanan Çağın, tutuklanıp cezaevine götürüldü.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik bugün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, kapalı alanda hırsızlık ve açık alanda hayvan hırsızlığı suçlarından hakkında toplam 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve 6 aydır aranan Fettah Çağın, evinde yakalandı. Şeker hastalığına bağlı felç geçirip yatağa bağımlı kaldığı belirlenen Çağın, gözaltına alınıp çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çağın, buradaki işlemlerinin ardından aynı ambulans ile bu defa adliyeye sevk edildi. Çağın, tutuklanıp Manisa E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Kaynak: DHA