Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans hastaya ulaşamayınca, 76 yaşındaki hasta kepçe yardımı ile evinden alındı ve 112 ekiplerine teslim edildi.

Nevşehir merkez ilçeye bağlı 350 Evler Mahallesi Kırçiçeği sokakta bulunan solunum yetmezliği nedeniyle sağlık ekiplerine ulaşan 76 yaşında ki Hatem Sağlam'ın evinin bulunduğu caddeye kar yağışı nedeniyle ambulans giremedi. Nevşehir Belediyesine bağlı kepçenin devreye girmesi sonrasında yaşlı kadın evinden kepçe ile ambulansta bulunan sağlık ekiplerine kadar taşındı. Sağlık ekipleri de yaşlı kadını kepçenin içerisinden alarak önce ambulansa daha sonra ise Nevşehir Devlet Hastanesine tedavisinin yapılması için götürdü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA