Ambulansın Geç Kaldığı İddialarına Yalanlama

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, halk otobüsünün çarptığı 15 yaşındaki Nehir Can Gedik'in ölümünde ambulansın gecikmesi veya sağlık ekiplerinin ihmali olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Açıklamada, sağlık ekiplerinin yoğun gizli buzlanmaya rağmen ihbarı alındıktan 10 dakika sonra olay yerine ulaştığı belirtildi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gaziantep'te kaza cinayeti" gibi başlıklarla yayınlanan haberlerde ambulansın yaralıya müdahalesinde geç kalındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Haberlerin yanlış algıya sebebiyet verdiği vurgulanan açıklamada, "Çeşitli basın kuruluşlarında 07.01.2019 tarihli "Gaziantep'te Kaza Cinayeti" başlığıyla yer alan haberler hakkında kamuoyunda yanlış algılara sebebiyet vereceği düşünüldüğünden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Anılan haberde, "Kızılay Kan merkezi önünde karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki 27 H 0260 palakalı özel halk otobüsü çarptı. Kafasından darbe alan küçük kızcağızın yığıldığı yer-de 25 dakika ambulansın gelmesi beklendi. Ancak 112 Ambulansı gecikince yanı başında Hatem hastanesinin personeli koşarak sedye ile çocuğu hastaneye götürdü. Ancak kafadan aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan 14 yaşındaki Nehir Gedik kurtarılamadı" şeklinde geçen haberde 112 Acil Servis Ambulansının olay yerine geç intikal ettiği gibi yanlış algılara sebep olabileceği düşünülmüştür" denildi.

Açıklamada, ekiplerin yollardaki gizli buzlanmaya rağmen ihbardan 10 dakika sonra olay yerine ulaştığına dikkat çekilerek, "Bahsi geçen kaza ile ilgili olarak 112 Çağrı merkezimize ilk çağrı sabah 07: 53 saatlerinde gelmiş olup, kazanın gerçekleştiği adrese en yakın ikinci 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibimiz (birinci Acil Sağlık Hizmetleri ekibimiz başka vakada olduğu için) 07: 56'da verilen adrese doğru harekete geçmiştir. Sabah ilimizde yaşanan yoğun gizli buzlanmaya rağmen ekibimiz saat 08: 03'de olay yerine varmıştır. 112 ekibimiz olay yerine vardıklarında yaralının Özel Hatem Hastanesine naklinin gerçekleştiği bilgisini almışlardır. Söz konusu haberlerde ifade edildiği gibi 'ambulansın gecikmesi ve ihmali sebebi ile vakanın mağduriyeti' söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA