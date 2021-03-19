Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi...Feci kaza kamerada
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Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi...Feci kaza kamerada

19.03.2021 22:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:25

Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi.

Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi...Feci kaza kamerada

MANİSA - Manisa'da seyir halindeki ambulansın çarptığı down sendromlu genç metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki ambulans, karşıdan karşıya geçmek için bir anda yola fırlayan down sendromlu 30 yaşındaki Şefik Aslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle tahlisiz genç metrelerce sürüklendi. Hemen ambulanstan inen sağlık ekipleri yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şefik Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi...Feci kaza kamerada
Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi...Feci kaza kamerada
Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi...Feci kaza kamerada
Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi...Feci kaza kamerada
Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi...Feci kaza kamerada
Ambulansın çarptığı engelli genç metrelerce sürüklendi...Feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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