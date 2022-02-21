AMBULANSI KURTARMAYA GELEN İTFAİYE DE ÇAMURA SAPLANDI

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hastayı evinden alan ambulans çamura saplandı. Hasta, başka bir ambulans ile hastaneye gönderilirken, ambulansı kurtarmak için gelen itfaiye aracı da çamura saplandı.

Olay öğle saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Yurt Sokak üzerinde meydana geldi. 85 yaşındaki S.G.'nin burnunun kanaması üzerine çocukları durumu 112 Acile bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi, hastanın ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye gitmek üzere yaşlı adamı ambulansa bindirdi. Ambulans toprak alanda çamura saplandı. Bunun üzerine sağlık ekibi, durumu telsizden bildirerek bölgeye başka bir ambulans ve itfaiye ekibi gelmesini istedi. Hasta, gelen ambulansa taşınarak Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARMAYA GELEN İTFAİYE DE ÇAMURA SAPLANDI

Çamura saplanan ambulansı kurtarmak için, bölgeye itfaiye aracı geldi. İtfaiyeciler, çamura saplanan ambulansın tekerinin altına taşlar koyup, aracı iterek kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine ambulansı itfaiye aracına halatla bağlayarak çekmek isteyen itfaiye erleri, itfaiye aracını ambulansın yanına getirdi. Ancak bu kez itfaiye aracı da çamura saplandı. Yapılan manevra ve çalışmalarla araçlar çamurdan kurtarıldı.