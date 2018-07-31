Ambulansı Engelleyen Drift Cep Telefonu Kamerasında

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğün konvoyunda drift yapan araçların bir ambulansın yolunu engelleme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Mahallesi Ulugazi Mahallesi Ulugazi TOKİ Bloklarında yaşayan Murat Memişoğlu, Barış Bulvarı üzerinde düğün konvoyunun çevreyi nasıl rahatsız ettiğini göstermek için cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen paylaşımda, bir düğün konvoyunun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden merkez istikametine giderken TOKİ kavşağında durarak konvoydaki iki aracın drift yaptığı görülüyor. Bu sırada bir ambulansın yolda ilerleyememesi üzerine yan yola geçerek devam etmesi de dikkati çekiyor.

Görüntüyü kaydeden Murat Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulugazi TOKİ Blokları'nda oturduğunu söyledi.

Yaz aylarında düğünlerden dolayı çok sık konvoyların düzenlendiğini belirten Memişoğlu, "Konvoylar burada trafiği kapatmak suretiyle drift yapıyorlar. Tek sorun trafiğin durması değil. Bu gürültü evimize kadar geliyor. Çok aşırı rahatsızlık veriyor." dedi.

Defalarca 155'i aradıklarını kaydeden Memişoğlu, konvoyların çok kalabalık olmasından dolayı bir şey yapamadıklarını öne sürdü.

Ailesiyle akşam yemeği yedikleri sırada konvoy gürültüsüyle balkona çıktığını ifade eden Memişoğlu, "Üst üste konvoylar geçti. Bir iki üç derken artık sonunda ben bu konvoyları 'videosunu çekeyim, sosyal medyaya atayım' dedim. Kısa sürede de aşırı ilgi oldu. Herhalde 50 binin üzerinde seyredilmiş. Herkes bundan şikayetçi." değerlendirmesinde bulundu.

Yolun, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini vurgulayan Memişoğlu, cep telefonuyla kayıt yaparken konvoyun durduğu esnada bir ambulansın da düz gidemediğini, site içerisine girip iç yoldan devam ettiğini sözlerine ekledi.