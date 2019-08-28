28.08.2019 09:26

Ambulansa yol vermeyerek tepki toplamıştı... TEM'de aracıyla takla atan sürücü olduğu ortaya çıktı

TEM'te takla atan aracın sürücüsünün, Şubat ayında ambulansa yol vermeyerek tepki toplayan Muhammed Efkan Yetişmiş olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - İSTANBUL TEM'de gece yaşanan kazada takla atan aracın sürücüsünün, geçtiğimiz Şubat ayından ambulansla yol vermeyerek tepki toplayan Muhammed Efan Yetişmiş olduğu ortaya çıktı.

TEM otoyolu Sultangazi mevkisinde gece yaşanan kazada 34 ZC 1558 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önünde ilerleyen motosiklete ve araçlara çarparak takla atmış, kazada 4 kişi yaralanmıştı. Kazaya karışan 34 ZC 1558 plakalı otomobil sürücüsünün geçtiğimiz Şubat ayında D-100 Karayolu'nda trafikte seyir halindeki bir ambulansa yol vermeyen sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş olduğu ortaya çıktı. Yetişmiş trafikte seyreden ambulansın yanına gelmiş, elini dışarı çıkararak aracıyla ambulansa yönelmiş, sonrasında otomobiliyle ambulansın önüne geçerek direksiyonu bir sağa bir sola kırarak trafikte tehlikeli hareketler yapmıştı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alınan Yetişmiş' e "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesilmişti. Ayrıca Muhammed Efkan Yetişmiş hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: İHA