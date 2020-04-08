Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı - Haber
Erdek, 3. Sayfa

Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı

Erdek'te ambulansa yol vermek isteyen sürücü panik yapınca aracıyla önce bariyere ardından park halindeki araçlara çarptı.

08.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:18
Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı

Erdek'te ambulansa yol vermek isteyen sürücü panik yapınca aracıyla önce bariyere ardından park halindeki araçlara çarptı.

Erdek ilçesi Okul Caddesi'nde meydana gelen kazada, ambulansa yol vermek isteyen kimliği öğrenilemeyen bayan araç sürücüsü önce demir bariyerlere, ardından park halindeki otomobillere çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre; 06 AN 5750 plakalı araç sürücüsü okul caddesinde seyir halinde giderken, arkasından gelen ambulansa yol vermek istedi. Bir anda panik yapan bayan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince, önce yol kenarında bulunan demir bariyerlere, ardından park halinde bulunan iki araca daha çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis tutanak tutarken, kazaya karışan otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden çekilerek trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt Haber
Videosu olay oldu! Başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü Haber
Dünya koronavirüsün esiriyken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme Haber
Polise hakaret eden pandemi doktoru yarbay hakkında yeni gelişme
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevap basit: Kadınların bağışıklık sistemi daha güçlü
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevap basit: Kadınların bağışıklık sistemi daha güçlü
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı
Fatih Terim, hayatını kaybeden gazeteci Rialti ile videosunu paylaştı
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı
Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi
Ronaldinho hapishaneden çıktı! Cezası ev hapsine çevrildi
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu
Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede
Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz Şeyma Subaşı Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Lionel Messi Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Polis Nisan Karar Antalya
Şu an buradasınız: Ambulansa yol vermek isterken kaza yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:33:58. #1.15#
title