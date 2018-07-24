Ambulansa Yol Veren Vatandaşlar Sosyal Medyada Büyük Beğeni Topladı

İzmir'de ambulans sesini duyan yolcuların yolu açması sosyal medyada olay oldu.

Aliağa-Menemen istikatinde hasta taşıyan ambulansa fermuar tekniği ile yol açan sürücüler büyük beğeni topladı.

"ÖRNEK OLMASI DİLEĞİYLE"

Görüntülerin ardından bir çok yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, bu olayın diğer sürücülere de örnek olması temennisinde birleşti.

İŞTE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN BAZI YORUMLAR: