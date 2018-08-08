Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı, trafikte ambulansa yol verilmesi çağrısında bulundu.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, ambulansların görevleri nedeniyle tüm dünyada trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olduklarını hatırlattı.

Bunun bilinmesine rağmen, sürücülerin siren sesi ve megafonla uyarılara karşın geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermediklerinin zaman zaman basına yansıdığını anımsatan Sarı, bu nedenle "Ambulansa yol ver bir can kurtar" çağrısı yaptıklarını ifade etti.

Sarı, daha önce Sağlık Bakanlığı ve TŞOF iş birliğinde Türkiye genelinde başlatılan "Ambulansa Yol Ver, Yardımcı Ol" kampanyası kapsamında yaptıkları yazılı ve sözlü uyarıların sürücüler tarafından dikkate alındığını ancak halen benzer sorunlarla karşılaşıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mayıs ayı itibarıyla 601 bin 990 aracın trafikte olduğu Mersin'de bu yüzden bazı noktalarda sık sık meydana gelen tıkanmalara bazı sürücülerin duyarsızlıkları da eklenince, tek işleri can kurtarmak olan ambulanslar maalesef siren çalarak dakikalarca yolun açılmasını beklemek zorunda kalmaktadır. Kurtulması hastaneye yetiştirilmekle sağlanacak olan hastaların yaşamları maalesef tehlikeye atılmaktadır. Sirenlerini çalarak yol isteyen bir ambulansa yol vermemek tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insanlık suçu sayılmakta ve ağır para cezası uygulanmaktadır."

Sarı, ambulans içinde herkesin bir yakının bulunabileceğini ve her yıl yüzlerce insanın hastanelere yetiştirilmeden ambulans içinde yaşamlarını yitirdiğinin unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.