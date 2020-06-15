Ambulansa giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Nevşehir'de ambulansın tekerine dolanan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.
15.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:07
Nevşehir'de ambulansın tekerine dolanan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü önünde park halinde bulunan ambulansın altına girerek tekerin iç kısmına dolanan yılanı fark eden vatandaşlar, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için ambulansı kriko yardımıyla kaldırarak arka tekerleği söktü.
Ekiplerin bulunduğu yerden çıkarmayı başardığı yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan doğaya salındı.
Kaynak: AA