Ambulans ve pkap'ın çarpıştığı kaza kamerada: 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı Ambulans ve pkap'ın çarpıştığı kaza kamerada: 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde vakaya giden ambulans kazaya karışarak devrildi Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Kazayı görerek olay yerine koşan petrol ofisi çalışanı Güven Aygül:...

Ambulans ve pkap'ın çarpıştığı kaza kamerada: 2'si sağlık çalışanı 3 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde vakaya giden ambulans kazaya karışarak devrildi

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kazayı görerek olay yerine koşan petrol ofisi çalışanı Güven Aygül: "Ambulans devrildi bizde koştuk yardıma hemen"

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vakaya giden ambulans ile pikap tarzı araç kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık görevlisi ile birlikte diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Yeni Mahalle Yağcılar Caddesindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 SG 9827 plakalı pikap tarzı araç ile 34 ABT 310 plakalı F. Y. idaresindeki vakaya gitmekte olduğu öğrenilen 112 ambulansı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi. Ambulans içerisinde bulunan 2 sağlık personeli ile pikap tarzı araç içerisinde bulunan 1 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirerek hemen bölgeye koştu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araç içerisinden çıkartılan yaralılar, olay yerine sevk edilen diğer ambulanslarda yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ambulans devrildi ve bizde yardıma koştuk hemen

Meydana gelen kazayı görerek olay yerine koşan petrol ofisi çalışanı Güven Aygül, "Burada çalışıyordum ben pompacıyım. Sesi duyduk ve kazayı gördük ambulans vakaya gidiyormuş, diğer araçta hızlı geçti birbirlerine çarptılar, ambulans devrildi ve bizde koştuk yardıma hemen. Allah'a şükür ölü yok, sağlık çalışanın eli kesilmiş" dedi.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, meydana gelen kaza bölgede bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vakaya gitmekte olan ambulans ile pikap tarzı aracın kavşak içerisinde çarpışması ve çarpışmanın etkisiyle ambulansın devrilmesi yer alıyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ise hemen bölgeye koşuşmaları görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: İHA