Ambulans uçakla Van'dan getirilen hasta, şehir hastanesinde tedavi edildi
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Ambulans uçakla Van'dan getirilen hasta, şehir hastanesinde tedavi edildi

Kalp yetmezliği olan 25 yaşındaki hasta kalbindeki ritim bozukluğuna yönelik tedavi için Van'dan ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Ambulans uçakla Van'dan getirilen hasta, şehir hastanesinde tedavi edildi
27.07.2020 09:21 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:35

Kalp yetmezliği olan 25 yaşındaki hasta kalbindeki ritim bozukluğuna yönelik tedavi için Van'dan ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde uygulanan başarılı tedavinin ardından genç, taburcu edildi.

Kalp yetmezliği olan, kalbinde pil bulunan 25 yaşındaki Mert Bilici, göğsünde hissettiği ağrı sonrası bir anda yere yığıldı. Yakınlarının yardımıyla hemen Van'daki bir hastaneye kaldırılan gence ilk müdahale burada yapıldı. Uygulanan tedavinin ardından hastanın hayati risk oluşturan ritim problemi nedeniyle ablasyon tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi. Ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk edilen gencin tedavisine şehir hastanesinde devam edildi. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Akgün, burada hastaya müdahale etti. Uygulanan tedavi sonrası hastanın ritim problemi giderilirken bir süre hastanede takibi yapıldı. Hastanede gerçekleştirilen tedavinin ardından ise hasta taburcu edildi. Dr. Akgün ise genç hastanın durumunu takip edeceğini ifade ederken süreç hakkında bilgi verdi.

"Van'dan ambulans uçakla hastanemize kabul ettik"

Van'dan İstanbul'a getirilen hastaya uygulanan tedavi hakkında bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Akgün, "Mert kalp yetersizliği hikayesi olan bir hastamız, iki kardeşi daha önce ani ölüm nedeniyle kaybedilmiş. Kalp yetersizliği olduğu için şok cihazı takılmış ve akabinde tekrarlayan şoklar almış. Bu duruma elektriksel fırtına diyoruz. Tabi bu hayatı tehdit eden bir durum, bu durumlarda cihazın şoklamasını azaltmak için acil ablasyon denen işlemin planlanması gerekiyor. Van'dan ambulans uçakla hastanemize kabul ettik" dedi.

"Hayatı tetikleyici ritim problemi durdu, çok önemli bir kazanım"

Başarılı bir tedavi süreci gerçekleştiğini belirten Dr. Akgün, "Ambulans uçakla geldikten sonra acil olarak elektrofizyolojik işlemini yapıp bu ritim problemini bulup oralara ablasyon uyguladık. Ondan sonra şokları durdu, kalp yetersizliği devam ediyor ancak ablasyon işlemi yaptıktan sonra çarpıntıları ve hayatı tetikleyici ritim problemi durdu. Bu çok önemli bir kazanım Mert için, çünkü bu hayatı tehdit eden bir durum. Tanısal süreçlerimiz devam edecek. Genetik bir analiz yapacağız. Onun sonucunda kalp yetersizliğine olan hastalığın tanısını koyduktan sonra da diğer kardeşlerine de bu açıdan değerlendirme yapacağız. Mert'in bu işlemin sonucunda ritim problemi durdu, sağlığına kavuştu en azından bu akut durum ortadan kalktı" dedi.

"Taburcu oldum, çok mutluyum"

Van'da yaşadığı rahatsızlığın ardından ambulans uçakla İstanbul'a getirildiğini ifade eden kalp yetmezliği bulunan 25 yaşındaki Mert Bilici, "Rahatsızlığım kalp yetmezliği, ailemde de var, genetiktir. Kahvaltı yapıyordum, kahvaltıdan sonra bir sigara içtim. Biraz geçti göğsüm yandı. Bayıldım babam ve ağabeyim görüp koştular. Arabada kendime geldim, ambulans beni bölge hastanesinden aldı sonra havalimanına götürdü. Sağlık Bakanlığı'mızın uçağıyla Başakşehir'e geldim. Doktorum çok iyi biri, gerekeni yaptı. Başakşehir çok güzel, çok beğendim. Bugün tedavim bitti, taburcu oldum, çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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