Ambulans Uçak, Sevgi Bebek İçin Havalandı

GAZİANTEP'te, kalp rahatsızlığı olan 18 aylık Sevgi Er, ambulans uçak ile İstanbul'a gönderildi.



Gaziantep'te 1.5 yaşındaki Sevgi Er bebek, rahatsızlanınca ailesi tarafından Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrollerde Sevgi bebeğin kalbinden çıkan ana damarının gelişiminde bozukluk olduğu belirlendi ve 'aort hipoplazi' teşhisi konuldu.



Bu teşhisin ardından doktorlar minik Sevgi'nin hemen ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ancak, kentte yeterli altyapı olmadığı için bebeğin İstanbul'a gönderilmesi kararlaştırıldı. Konunun aktarılmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü devreye girerek Sağlık Bakanlığı ile temas kurdu ve ambulans uçak talep edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 18 aylık minik Sevgi, kalp ameliyatı için ambulans uçakla İstanbul Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi.



- Gaziantep