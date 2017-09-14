Ambulans Uçak Minik Sevgi İçin Havalandı

Gaziantep'te kalbinden çıkan ana damarında gelişim bozukluğu (aort hipoplazi) bulunan 18 aylık bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a yollandı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Er ailesi 18 aylık kızları Sevgi'nin rahatsızlanması üzerine Gaziantep Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda minik Sevgi'nin kalpten çıkan ana damarında gelişim bozukluğu tespit edildi.



Doktorlar tarafından acil ameliyat olması gerektiği kararı verilmesi üzerine devreye Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü girerek Sağlık Bakanlığından uçak ambulans talep etti.



Yapılan görüşmeler sonucunda Sevgi Er, kalp ameliyatı için uçak ambulansla İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi.