Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı'dan Ankara'ya havalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı'dan Ankara'ya havalandı

Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı'dan Ankara'ya havalandı Ağrı'da şeker düşüklüğüne bağlı olarak nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan, ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi.

Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı'dan Ankara'ya havalandı
18.05.2020 04:37 | Son Güncelleme: 18.05.2020 04:39

Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı'dan Ankara'ya havalandı

AĞRI - Ağrı'da şeker düşüklüğüne bağlı olarak nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan, ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde anne ve babası birinci derece akraba olan ve şeker düşüklüğüne bağlı olarak nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan, Tutak Devlet Hastanesinden Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada gerekli işlemleri yapılan Kübra bebeğin tedavisine devam edilebilmesi için Ankara Cebeci Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ankara'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçak, gece saat 02: 00 civarında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na indi. Korona virüs nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alan ekipler hastayı ambulanstan aldı. Uçak ambulansa bindirilen Kübra Ceyhan, tedavisinin devam etmesi için Ankara'ya doğru yola çıktı.

Kübra bebeği yolcu etmek için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapılan hizmetler karşısında devlet ile gurur duyulması gerektiğini, daha önceden yer ambulanslarının bile bulunmadığını söyleyerek, " Saat 02: 10... Devletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Kübra bebek 17 günlük, uçak Ankara'dan geldi alıp götürüyor. Bundan bir hafta önce de iki tane bebeğimizi götürmüştü. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmemiz lazım. Artık neredeyse Erzurum ve Ağrı arasında da uçak ambulans kullanacağız. Doğu ve Güneydoğu da bundan birkaç yıl önce yer ambulansını bile bulamıyorduk. Hastanelerde rehine hastalar vardı. Bugün artık uçak ambulanslardan biri iniyor biri kalkıyor. Bu Türkiye için, bizim için, bu memleketi seven herkes için bir gurur vesilesidir. Buradan bütün Ağrılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bebeğin ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kübra bebeğimiz Ankara Cebeci hastanesine götürülüyor. Allah sağlık versin. Allah kimseyi devletsiz devleti de idarecisiz etmesin. Gerekli bütün görüşmeleri yapmamıza hiç gerek yok. Zaten 24 saat otomatik bir şekilde, mükemmel bir şekilde yürüyor. Sağlık Bakanımızın ekibi Türkiye'nin her tarafından haberdardır. Bizim aramamıza veya birilerinin aramasına hiç gerek yok. Yeter ki duyurulsun yeter ki ismi kaydedilsin." İfadelerini kullandı.

Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı'dan Ankara'ya havalandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Haber
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Haber
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Haber
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Varank Mustafa Destici Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinan Özen Sinem Kobal Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Avrupa Antalya Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı'dan Ankara'ya havalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 04:53:39. #1.14#
title