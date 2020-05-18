Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı'dan Ankara'ya havalandı
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Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı'dan Ankara'ya havalandı

Ağrı'da şeker düşüklüğüne bağlı olarak nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan, ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi.

Ambulans Uçak Kübra bebek için Ağrı'dan Ankara'ya havalandı
18.05.2020 04:22 | Son Güncelleme: 18.05.2020 04:22

Ağrı'da şeker düşüklüğüne bağlı olarak nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan, ambulans uçak ile Ankara'ya sevk edildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde anne ve babası birinci derece akraba olan ve şeker düşüklüğüne bağlı olarak nöbet geçiren 17 günlük Kübra Ceyhan, Tutak Devlet Hastanesinden Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada gerekli işlemleri yapılan Kübra bebeğin tedavisine devam edilebilmesi için Ankara Cebeci Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ankara'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans uçak, gece saat 02: 00 civarında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na indi. Korona virüs nedeniyle sıkı güvenlik önlemleri alan ekipler hastayı ambulanstan aldı. Uçak ambulansa bindirilen Kübra Ceyhan, tedavisinin devam etmesi için Ankara'ya doğru yola çıktı.

Kübra bebeği yolcu etmek için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanına gelen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yapılan hizmetler karşısında devlet ile gurur duyulması gerektiğini, daha önceden yer ambulanslarının bile bulunmadığını söyleyerek, " Saat 02: 10... Devletimizle ne kadar gurur duysak azdır. Kübra bebek 17 günlük, uçak Ankara'dan geldi alıp götürüyor. Bundan bir hafta önce de iki tane bebeğimizi götürmüştü. Dolayısıyla bunun kıymetini bilmemiz lazım. Artık neredeyse Erzurum ve Ağrı arasında da uçak ambulans kullanacağız. Doğu ve Güneydoğu da bundan birkaç yıl önce yer ambulansını bile bulamıyorduk. Hastanelerde rehine hastalar vardı. Bugün artık uçak ambulanslardan biri iniyor biri kalkıyor. Bu Türkiye için, bizim için, bu memleketi seven herkes için bir gurur vesilesidir. Buradan bütün Ağrılar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bebeğin ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kübra bebeğimiz Ankara Cebeci hastanesine götürülüyor. Allah sağlık versin. Allah kimseyi devletsiz devleti de idarecisiz etmesin. Gerekli bütün görüşmeleri yapmamıza hiç gerek yok. Zaten 24 saat otomatik bir şekilde, mükemmel bir şekilde yürüyor. Sağlık Bakanımızın ekibi Türkiye'nin her tarafından haberdardır. Bizim aramamıza veya birilerinin aramasına hiç gerek yok. Yeter ki duyurulsun yeter ki ismi kaydedilsin." İfadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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