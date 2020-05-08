Ambulans uçak ilk kez radyoaktif ürün taşımak için havalandı
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Ambulans uçak ilk kez radyoaktif ürün taşımak için havalandı

Ambulans uçak ilk kez radyoaktif ürün taşımak için havalandı
08.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:15

Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ilk kez kanser taramasında kullanılan radyoaktif ürünü taşımak için havalandı.

Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ilk kez kanser taramasında kullanılan radyoaktif ürünü taşımak için havalandı.

Kanser tetkiklerinde kullanılan radyoaktif ürün fluorodeoksiglukoz (FDG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uçuşlara ara verilmesi nedeniyle ilk kez ambulans uçakla taşındı.

İstanbul Genel Havacılık Terminalinden sabah saatlerinde havalanan uçak, Erzurum Havalimanına iniş yaptı.

Uçakta bulunan radyoaktif ürünler Erzurum ve çevre illerdeki hastanelere dağıtılacak.

Hava Ambulans Paramedik Ali Osman Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşıdıkları maddenin kanser taramalarında kullanılan radyoaktif bir ürün olduğunu söyledi.

Yılmaz, ürünün artık ambulans uçaklarla taşınmaya da başladığını aktararak, "Biliyorsunuz, Kovid-19 sebebiyle genel olarak uçuşlar durduruldu. Artık uçak ambulanslarımızla taşınmaya başlandı." dedi.

Yılmaz, ürünün temel çalışma prensibine ilişkin "PET-CT dediğimiz olay kanser hücrelerinin taramasında kullanılıyor. Kanser hücreleri vücutta çok fazla enerji tüketimi yapıyor. Bu verilen radyoaktif maddeyle beraber tam yeri tespit edilip hematolojik onkolojik ilaçlarla kanserin tedavisinde çok önemli bir rol oynuyor." şeklinde konuştu.

FDG ve PET CT nedir?

Fluorodeoksiglukoz (FDG) PET CT cihazında çekim yapılmak için kullanılan radyoaktif üründür.

PET olarak da kısaltılan positron emisyon tomografisi, 2000'li yıllardan itibaren tüm dünya ile paralel şekilde Türkiye'de de kullanılmaya başlanan bir tetkik yöntemi. Bu yöntemle insan vücudundaki organ ve dokuların aktivitesi ölçülebiliyor.

Yöntemin temel çalışma prensibi, kanserli hücrenin normal hücreden daha hızlı ve kontrolsüz çoğalmasına dayanıyor. Yüksek aktivite gösteren bu hücrelerin enerji ihtiyaçları da normalden fazladır. Kanserli hücrelerin bu süreçte en sık kullandığı maddelerden biri olan glikoz yani şeker, radyoaktif olarak işaretlendikten sonra uygun koşullarda hastaya verildiğinde, kanserli dokunun yeri saptanabiliyor.

Bugün için PET CT, gerek akciğer gerekse diğer organlardaki kanserin ilk teşhis aşamasında doğru yerden biyopsi alınması, tedavi öncesi kanserin yaygınlığının belirlenmesi ve hastalığın evrelendirilmesi, tedavinin planlanması ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılıyor.

Radyofarmasötikler sadece Nükleer Tıp Uzmanları tarafından Nükleer Tıp Merkezlerinde uygulanıyor. Radyofarmasötiklerin kabulü, saklanması ve naklinin özel mevzuata uygun olması, kurşun koruma kabı içinde 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklanması gerekiyor. FDG'nin yarılanma ömrü 110 dakika. FDG üretiminden çok kısa süre içinde çekim günlerinde hastaneye teslim ediliyor, bu yüzden üretim merkezine uzak yerlere çoğunlukla uçak ile gönderiliyor. Hastaya uygulanmaya hazır formda üretiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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