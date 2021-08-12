Son dakika haberleri: Bingöl'de ambulans uçak down sendromlu çocuk için havalandı
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Son dakika haberleri: Bingöl'de ambulans uçak down sendromlu çocuk için havalandı

Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi... Bingöl'de enfeksiyon hastalığı ilerleyen 15 yaşındaki down sendromlu ve çölyak hastası Seyfullah Oral, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Bingöl'de enfeksiyon hastalığı ilerleyen 15 yaşındaki down sendromlu ve çölyak hastası Seyfullah Oral, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Bingöl Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören ve hastalığı ilerleyen Oral'ın Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu'nun Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep ettiği ambulans uçak Bingöl'e geldi.

Hasta, babasının refakatinde gerekli tedavilerinin yapılması için Bingöl Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ankara'ya gönderildi.

Seyfullah Oral'ın tedavisinin yoğun bakımda süreceği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Bingöl'de ambulans uçak down sendromlu çocuk için havalandı
Son dakika haberleri: Bingöl'de ambulans uçak down sendromlu çocuk için havalandı
Son dakika haberleri: Bingöl'de ambulans uçak down sendromlu çocuk için havalandı
Son dakika haberleri: Bingöl'de ambulans uçak down sendromlu çocuk için havalandı
Son dakika haberleri: Bingöl'de ambulans uçak down sendromlu çocuk için havalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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