Son dakika haberleri: Bingöl'de ambulans uçak down sendromlu çocuk için havalandı
Son dakika haberi... Bingöl'de enfeksiyon hastalığı ilerleyen 15 yaşındaki down sendromlu ve çölyak hastası Seyfullah Oral, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Bingöl'de enfeksiyon hastalığı ilerleyen 15 yaşındaki down sendromlu ve çölyak hastası Seyfullah Oral, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Bingöl Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören ve hastalığı ilerleyen Oral'ın Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mehmet Emin Gündoğdu'nun Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep ettiği ambulans uçak Bingöl'e geldi.
Hasta, babasının refakatinde gerekli tedavilerinin yapılması için Bingöl Havalimanı'ndan kalkan uçakla Ankara'ya gönderildi.
Seyfullah Oral'ın tedavisinin yoğun bakımda süreceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş