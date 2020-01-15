Ambulans uçak down sendromlu bebek için havalandı
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Ambulans uçak down sendromlu bebek için havalandı

Zonguldak'ta dünyaya gelen down sendromlu bebek, tedavisi için ambulans uçakla Adana'ya gönderildi.

15.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:32
Ambulans uçak down sendromlu bebek için havalandı

Zonguldak'ta dünyaya gelen down sendromlu , tedavisi için ambulans uçakla 'ya gönderildi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dünyaya gelen erkek bebeğin, down sendromlu olduğu ve kalp yetmezliğinin bulunduğu tespit edildi.

İleri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Adana'ya sevkine karar verilen bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak istendi.

Bebek, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki Zonguldak Havaalanına inen ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Ambulans uçak down sendromlu bebek için havalandı
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