Ambulans uçak down sendromlu bebek için havalandı

15.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:56

Zonguldak'ta dünyaya gelen down sendromlu bebek, tedavisi için ambulans uçakla Adana'ya gönderildi.



Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde dünyaya gelen erkek bebeğin, down sendromlu olduğu ve kalp yetmezliğinin bulunduğu tespit edildi.

İleri tetkik ve yoğun bakım gerektiği için Adana'ya sevkine karar verilen bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans uçak istendi.

Bebek, Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki Zonguldak Havaalanına inen ambulans uçakla Adana'ya sevk edildi.

Kaynak: AA