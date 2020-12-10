Ambulans uçak 61 yaşındaki hasta için havalandı
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Ambulans uçak 61 yaşındaki hasta için havalandı

10.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:12
Ambulans uçak 61 yaşındaki hasta için havalandı

Kayseri'de ensefalopati hastalığı tedavisi gören 61 yaşındaki Osman Karaca ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kayseri'de ensefalopati hastalığı tedavisi gören 61 yaşındaki Osman Karaca ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören ensefalopati hastası Karaca için doktorların tavsiyesi üzerine İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevki uygun görüldü.

Hasta, ambulans uçakla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gerekli tedavilerinin yapılması için İstanbul'a gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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