Ambulans uçak 2 yaşındaki bebek için havalandı
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Ambulans uçak 2 yaşındaki bebek için havalandı

16.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:14
Ambulans uçak 2 yaşındaki bebek için havalandı

Balıkesir'de tedavi gören 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Balıkesir'de tedavi gören 2 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Atatürk Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde immun yetmezlik tedavisi gören 2 yaşındaki bebeğin ailesinin isteği ve doktorların tavsiyesi üzerine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevki uygun görüldü.

Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ekibiyle iletişime geçilmesinin ardından bebek, ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gerekli tedavilerinin yapılması için Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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