Ambulans uçak 2 çocuk için havalandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 3 çocuktan 2'si, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Güzle Harmanı mevkisindeki salatalık tarlasında çalışan Esnaf ailesi, çay içmek için su kaynattı.

Oyun oynayan çocuklar çaydanlığa çarpınca kaynar su, Ömür Esnaf (9), kardeşi 1 yaşındaki Nisa Esnaf ve kuzeni 3 yaşındaki Arda Karaoğlu'nun vücuduna döküldü.

Yüzünde ve kollarında yanıklar oluşan çocuklar, olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Arda ve Nisa, ambulans uçakla Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ömür Esnaf'ın tedavisi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde sürüyor.

Kaynak: AA