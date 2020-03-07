Ambulans tırla çarpıştı: 3 yaralı

07.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:24

Konya'nın Ereğli ilçesinde ambulans ile tır'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık çalışanı yaralandı.



Kaza, Türbe Mahallesi Eski Yeni Değirmen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan A.C. idaresindeki 42 ACD 433 plakalı ambulans ile İ.S'nin kullandığı 42 YN 655 plakalı tır çapıştı. Kazada ambulans sürücüsü ve sağlık görevlisi iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsünün ifadesine başvurulurken polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA