Ambulans tırla çarpıştı: 3 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Ambulans tırla çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

Ambulans tırla çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde ambulans ile tır'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık çalışanı yaralandı.

07.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:24
Ambulans tırla çarpıştı: 3 yaralı

'nın ilçesinde ambulans ile tır'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık çalışanı yaralandı.


Kaza, Türbe Mahallesi Eski Yeni Değirmen kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan A.C. idaresindeki 42 ACD 433 plakalı ambulans ile İ.S'nin kullandığı 42 YN 655 plakalı tır çapıştı. Kazada ambulans sürücüsü ve sağlık görevlisi iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır sürücüsünün ifadesine başvurulurken polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler