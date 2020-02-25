Ambulans tipide mahsur kaldı
Haberler » Güncel » Ambulans tipide mahsur kaldı - Haber

Ambulans tipide mahsur kaldı

Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle yolda kalan ambulans 112 sağlık görevlilerince kendi imkanlarıyla kurtarıldı.

25.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:11
Ambulans tipide mahsur kaldı

'un ilçesinde etkili olan kar ve fırtına nedeniyle yolda kalan ambulans 112 sağlık görevlilerince kendi imkanlarıyla kurtarıldı.


Tekman ilçesine bağlı Yumaklı mahallesi Yemişli mezrasına hasta kurtarmaya giden ambulans yolda mahsur kaldı. Gece yarısında etkili olan fırtına nedeni ile görüş mesafesinin düşmesi sonucu ambulans şarampole kaydı. Yoğun uğraşlar sonucu ambulansı yola çıkaran ekip hastaya müdahale etmek için yeniden köyün yolunu tuttu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler