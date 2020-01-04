Ambulans şoförünün ilk yardımı hayat kurtardı

04.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:34

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesindeki bir marketin önünde kalp krizi geçiren kişi, bu sırada buradan geçen ambulans şoförünün ilk yardımıyla hayata tutundu.

İlçedeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda şoför olarak görev yapan Recep Korkmaz Özdemir, yolda yürüdüğü sırada marketin önünde yere düşen 70 yaşındaki Mehmet Kaba'yı gördü.

Koşarak marketin önüne gelen Özdemir, kalp krizi geçiren Kaba'ya ilk yardımda bulunarak 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

Olay yerine gelen ekiplerce Çatalzeytin Devlet Hastanesine götürülen Kaba, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Kaba'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Özdemir, AA muhabirine, 112 Acil Servis'te çalışmanın verdiği soğukkanlılık ve ilk yardım bilgisinin bir insanın hayata tutunmasına vesile olduğunu söyledi.

İzinde olduğu sırada çarşıda geçerken olayı fark ettiğini anlatan Özdemir, "Kaldırımda yürüyordum. Vatandaşların bağrıştığını gördüm. Koşarak yardıma gittiğimde yerde yatan vatandaşımızı fark ettim. Şimdi sağlık durumu iyi, daha da iyiye gidiyor. Bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Özdemir, ilk yardımın hayatın her anında önemli olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların bu konuda mutlaka eğitim almaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA