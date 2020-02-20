Ambulans şoförüne bıçak çeken hasta yakını, tutuklandı

20.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:47

MUĞLA'da, tansiyon hastası Hülya A.'yı hastaneye götürmek için eve gelen ambulansın şoförü Durmuş Demir'e (39), hastanın oğlu İlker A. tarafından bıçak çekildi. Demir olaydan yara almadan kurtulurken, gözaltına alınan İlker A., tutuklandı.

?Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda yüksek tansiyon hastası Hülya A. için ambulans talebinde bulunuldu. Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'ndeki olay yerine giden sağlık görevlileri, vakit kaybetmeden Hülya A.'ya müdahalede bulundu. Alkollü olduğu ileri sürülen hastanın oğlu İlker A, iddiaya göre, 'geç geldiniz' diyerek ambulans şoförü Durmuş Demir'i rahatsız etmeye başladı. Hareketlerini sürdüren İlker A., elindeki bıçağı Demir'e sallamaya başladı. Bu sırada olay yerinden uzaklaşan Demir, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri İlker A.'yı gözaltına aldı. Oğlunun çıkardığı tartışma yüzünden hastaneye 10 dakika geç giden Hülya A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen İlker A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA